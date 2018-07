Serie A Milan, Conti: "Il peggio è passato, non vedo l'ora di tornare"

"Grazie di cuore al professor Mariani e a tutto lo staff di Villa Stuart per questi due mesi e mezzo di riabilitazione... Il peggio è passato, sto bene e non vedo l’ora di tornare in campo. Io non mollo mai". È questo il post scritto da Andrea Conti su Instagram: il terzino del Milan è pronto per il ritiro.