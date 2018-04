Milan, Conti: "Finché avrai fiato, non smettere di lottare"

Andrea Conti è impegnato nella riabilitazione per rientrare il più presto possibile dal secondo infortunio al ginocchio consecutivo. Un momento difficile per ogni calciatori, il terzino destro del Milan cerca di farsi coraggio su Instagram con queste frasi motivazionali: “Ti troverai da solo ad affrontare la tua paura più grande. La paura di non poter più giocare a calcio. Ti fermerai a ripensare alle emozioni che hai saputo regalarti con fatica e sudore. Per tutti i centimetri di campo conquistati combattendo, per i graffi insanguinati sulle gambe, per le ginocchia saltate e i legamenti lacerati. Per tutto questo, finchè avrai fiato, non smettere di lottare”.