Serie A Milan, cena per compattarsi. Bonucci: "L'unione fa la forza"

Il Milan prova a compattarsi a tavola. Cena di squadra per i giocatori rossoneri, che questa sera si sono ritrovati a mangiare insieme all'inizio di una settimana che precede il doppio impegno, in Europa League contro l'Austria Vienna per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale, e poi contro il Torino in campionato, dove sabato è arrivata la sesta sconfitta, con il Napoli. "L'unione fa la forza", ha scritto sui social il capitano milanista Leonardo Bonucci, a corredo dello scatto con la squadra riunita attorno alla tavolata imbandita. Curiosità: a pagare il conto dovrebbe essere stato Cutrone.