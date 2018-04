Serie A Milan, calvario Andrea Conti: si opera ancora, sei mesi di stop

La notizia che nessuno in casa Milan voleva sentire è purtroppo ormai certa. Dopo l'operazione di settembre al crociato del ginocchio sinistro e la recente ricaduta quando ormai era a un passo dal rientro in campo, Andrea Conti sarà sottoposto ad una nuova operazione al crociato. Davvero una tegola per l'ex Atalanta, che verrà operato a Villa Stuart dal Prof. Mariani nella giornata di giovedì.