Serie A Milan, Bonucci squalificato: protesta e salta il Napoli

Leonardo Bonucci la combina grossa nel finale di Milan-Sassuolo: si fa ammonire per proteste e così, essendo diffidato, salterà per squalifica la prossima partita col Napoli. Un'ingenuità ancora più grave considerando che a inizio gara si è fatto male Romagnoli, costretto a uscire per un problema muscolare e difficilmente recuperabile tra una settimana.