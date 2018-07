Serie A Milan, Bonucci in posa e Romagnoli "prova" la fascia...

Leonardo Bonucci potrebbe dare l'addio al Milan dopo una sola stagione e la voce più insistente riguarda un suo eventuale ritorno alla Juve. Intanto, negli Usa, il difensore posa con altri giocatori in qualità di testimonial e uomo simbolo del club, ma sui social è quasi un plebiscito per Alessio Romagnoli: i tifosi vogliono che la fascia di capitano passi subito al romano che ha rinnovato il contratto senza sapere come sarebbe andata a finire la vicenda del fair play finanziario con l'Uefa. E sul web circola un fermo immagine dello stesso Romagnoli che indossa la fascia in allenamento...