Serie A Milan, Bonucci: "Grazie a Kessié per la 19"

Leonardo Bonucci è stato ufficialmente presentato a Shenzhen, all’alba italiana, dall’ad Fassone e dall ds Mirabelli. Ufficializzato anche il suo numero di maglia, che sarà il 19: "È stato creato un qualcosa che va oltre quello che è stata la realtà - ha spiegato l’ex juventino - Io sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio e ieri con Franck (Kessié, ndr) ci siamo accordati. Lo ringrazio perché è un ragazzo sensibile e intelligente. Mi ha lasciato il 19 che per me è un numero importante. Ora andiamo insieme verso un unico obiettivo, arrivare a quell’impossibile che tutti vogliamo. Continuare la mia strada con questo numero, un numero sul quale ho fatto affidamento nei momenti difficili della mia carriera e della mia vita personale, per me è molto importante". Anche l’ad Fassone ha ringraziato Kessie: "È stato molto bravo e lo ringraziamo come società. Ha dimostrato che siamo una squadra unita".