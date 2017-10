Serie A Milan, Bonucci espulso dal VAR: salta la Juventus?

Nella giornata più difficile il Milan perde il suo capitano. Intorno alla metà del primo tempo della sfida contro il Genoa Leonardo Bonucci ha colpito con una gomitata in pieno volto Rosi, che è rimasto a terra sanguinante. Qualche minuto per Giacomelli per rivedere l'azione e poi il direttore di gara ha deciso per il cartellino rosso diretto, lasciando i rossoneri in 10. Un'espulsione molto pesante, la terza della carriera di Bonucci, che potrebbe costare all'ex bianconero anche il big match di sabato prossimo contro la Juventus (mercoledì c'è il Chievo, ma Bonucci potrebbe facilmente prendere più di una giornata).