Serie A Milan, Bonucci consola Donnarumma

Leonardo Bonucci consola Gigio Donnarumma negli spogliatoi: le immagini fanno in breve il giro del web. Il capitano del Milan ha provato a caricare il portiere scosso dalla contestazione dei tifosi durante il riscaldamento, prima di Milan-Verona. La curva Sud ha accolto Gigio con cori durissimi e uno striscione altrettanto pesante dopo la notizia emersa nelle ultime ore sulla lettera inviata al club dal giocatore per contestare la validità del contratto firmato in estate.