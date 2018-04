Serie A Milan, Bonucci: "Astori era il numero uno"

L'impegno in Europa League contro l'Arsenal non ha consentito ai giocatori del Milan di andare ai funerali di Davide Astori. Leonardo Bonucci ha voluto ricordare il capitano della Fiorentina a fine partita: "Ciao Davide, non ho avuto modo di poterlo andare a salutare. Era il numero uno sotto tanti punti di vista, la sua scomparsa mi ha toccato tantissimo, un grande compagno ed un grande uomo, lo porterò sempre con me" le parole del rossonero, visibilmente commosso, a Sky.