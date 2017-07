Serie A Milan, Berlusconi promuove i cinesi: "Cosa vi avevo detto?"

Nonostante abbia lasciato la presidenza del Milan dopo 31 anni, Silvio Berlusconi ha sempre i colori rossoneri nel cuore e, attraverso le pagine de Il Giornale, ha espresso la propria soddisfazione per la grande campagna acquisti firmata Marco Fassone-Massimiliano Mirabelli, che nelle intenzioni della società renderà il club di via Aldo Rossi nuovamente protagonista in Italia e in Europa. “Avevo assicurato, esponendomi in prima persona, che ci sarebbe stato un generoso investimento ed è sotto gli occhi di tutti, persino in misura superiore alle più rosee aspettative” ha dichiarato Berlusconi.