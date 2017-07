Serie A Milan, Belotti si "espone": like al post di Bonucci

Il Gallo Belotti è un amico di Bonucci e anche un suo follower su Instagram: così, quando il nuovo difensore del Milan ha lanciato l'hashtag #hungrierthanever sui socal ("più affamato che mai"), l'attaccante del Torino gli ha subito "regalato" un like. E ovviamente il web l'ha preso come un indizio: al momento Belotti è la scelta numero uno di Montella per l'attacco rossonero. Anche lui, forse, è più affamato che mai. Sì, anche di Milan.