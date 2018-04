Serie A Milan, Andrea Conti vicino al rientro

Tutti al lavoro sui campi di Milanello per preparare la mission impossible di Londra contro l'Arsenal (la squadra partirà mercoledì alle 15:00 dopo la rifinitura del mattino), tutti compreso Andrea Conti. Il terzino prelevato in estate dall'Atalanta, che a settembre ha subito la lesione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è sulla via della piena guarigione. Inizialmente il suo ritorno tra i convocati era previsto per il derby del 4 marzo, ma lo staff non ha voluto rischiare e con ogni probabilità la data da segnare sul calendario sarà quella del 31 marzo (trasferta alla Stadium contro la Juventus). Se le previsioni sul rientro in campo di Conti saranno confermate, Gattuso avrà a disposizione un'arma in più per puntare alla rimonta Champions.