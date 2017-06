Serie A Milan, Albertini vola in Cina: sarà lui la bandiera rossonera?

Da quel tweet dello scorso 11 settembre ("Io non sono interista") con cui sembrava essersi definitivamente escluso dalla rosa delle "bandiere" del Milan con la possibilità di ricoprire un ruolo nella nuova società cinese, ad una foto pubblicata su Instagram mentre si trova in aereo direzione Cina; in mezzo il gran rifiuto di Maldini. Demetrio Albertini è volato a Pechino, sembrerebbe per motivi solo personali, ma come non pensare alla possibilità che possa incontrare anche qualche rappresentante della cordata che sta acquistando i rossoneri? E in più tra pochi giorni in Cina dovrebbe arrivare anche Fassone. Due indizi non fanno ancora una prova, però...