Serie A Milan, adesso è davvero ufficiale: Bonucci nuovo capitano

Bonucci è il nuovo capitano del Milan. L'ex difensore della Juventus indossa la fascia di capitano nell'amichevole di Catania contro il Betis Siviglia e continuerà a farlo per il resto della stagione. I rossoneri hanno dunque scelto il centrale come indiscusso leader per il rilancio.