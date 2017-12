Serie A Milan a -16 dall'Inter: non succedeva da 10 anni

Inter 36 punti Milan 20. Dopo 14 giornate il distacco tra le due squadre di Milano è abissale. Non succedeva da 10 anni, dal campionato 2007/08 quando i rossoneri di Ancelotti, dopo aver conquistato la Champions ad Atene contro il Liverpool, avevano faticato non poco a ingranare (alla fine fu 5° posto) mentre i nerazzurri di Mancini erano in testa a quota 34 con 3 lunghezze di vantaggio sulla Roma e 16 sui cugini, proprio come oggi. Al termine della stagione arrivò il 16° scudetto: i tifosi del Biscione si augurano che anche questa volta il finale sia lo stesso mentre per quelli del Diavolo al momento anche la quinta posizione sembra difficile da raggiungere. Certo è che sono stati per ora clamorosamente ribaltati i pronostici estivi quando il Milan, sull'onda di una campagna acquisti faraonica, veniva considerato da alcuni anche come candidato allo scudetto, al contrario dell'Inter, criticata dai più per il mercato al risparmio. Il campo ha capovolto in toto le previsioni. A Montella non è bastata la qualificazione ai sedicesimi di Europa League per salvare la panchina: nella giornata di lunedì, dopo il pari contro il Torino, è arrivato l'esonero.