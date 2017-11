Serie A Mihajlovic: "Spalletti su Anna Frank? Io vado avanti per la mia strada"

"Non so se Spalletti l'ha fatto apposta e neanche mi interessa". Così Sinisa Mihajlovic, a proposito del post di Instagram del tecnico dell'Inter ("Perdonaci Anna Frank se non abbiamo fatto abbastanza", ndr), che ha risollevato il caso antisemitismo. L'allenatore serbo, a una richiesta di commento sull'iniziativa antisemita di un gruppo di ultrà laziali, era scivolato in una gaffe affermando di non conoscere la storia della giovane ebrea. "Ormai - ha premesso Mihajlovic - quello che faccio e dico diventa dibattito nazionale. Di sicuro, molti miei colleghi possono vivere più tranquilli, ma preferisco vivere che passare sotto silenzio, gioco le partite e affronto la vita con il petto in fuori, se a qualcuno non piace se ne faccia una ragione". Il tecnico granata ha poi lanciato una frecciatina a Spalletti, ricordando il precedente del dicembre '98 di Lazio-Sampdoria, quando, da giocatore blucerchiato, segnò tre gol su punizione all'Olimpico: "L'ho fatto esonerare segnando una tripletta, magari non se lo ricorda, è cosa di un'altra vita, ma è successo".