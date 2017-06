Serie A Mettono 'like' alla foto di Pjanic: bufera social su tre romanisti

Che il rapporto tra Miralem Pjanic e lo spogliatoio della Roma fosse ancora molto stretto lo si sapeva, ma il like messo alla foto postata su Instagram dal bosniaco dopo la conquista della finale di Coppa Italia (che invece la Roma non giocherà) non è proprio andato giù ai tifosi giallorossi, che sono letteralmente insorti contro Rüdiger, Nainggolan ed Emerson. Valanghe di insulti per i giocatori e per la Juve, ancora in lotta coi capitolini per lo scudetto, ma c'è anche chi ha sottolineato che "La Roma ha altri problemi, non certo il like a una foto di Pjanic"...