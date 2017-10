Serie A Mertens, la moglie allo scoperto: "A letto sono..."

De Laurentiis in primavera era preoccupato per il futuro di Dries Mertens anche a causa dei "capricci" della moglie Katrin Kerkhofs. Il giocatore ha vissuto un momento difficile nella sua vita di coppia, ma ora sembra tutto risolto. E Katrin ha parlato anche del suo rapporto col marito a Gert Late Night, noto programma tv belga: "Sono una signora in pubblico, ma eccentrica a letto - ha spiegato -. Quando sei sicura di te sessualmente, le cose vanno sempre meglio. Adoro i luoghi strani per fare l’amore, mi piacciono tanto i bagni dei treni…".