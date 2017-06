Serie A Medel, proposta di nozze da favola alla sua Cristina!

Nozze in vista per Gary Medel. Il centrocampista cileno dell'Inter ha chiesto alla compagna Cristina di sposarlo. Lo ha fatto in un modo davvero speciale, ovvero grazie a un aereo con la scritta "Cris, sposati con me, ti amo". Questa la risposta, resa nota su Instagram, da parte di Cristina: "Si e mille volte si. Ti amo per sempre amore mio. Che bella sorpresa".