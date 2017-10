Serie A Mazzola: "Icardi tocca pochi palloni ma scova sempre i difetti degli avversari"

Sandro Mazzola commenta il momento dell'Inter soffermandosi sull'uomo del momento in casa nerazzurra. "Mauro Icardi il più forte degli attaccanti della Serie A? I numeri dicono così. E’ un giocatore strano, tocca pochi palloni ma mi dà la sensazione di essere in grado di scovare i difetti dei suoi avversari e riuscire a giocare su quelli" le parole del grande ex su Radio Crc. Il club di corso Vittorio Emanuele sabato sarà di scena al San Paolo: “Credo che Luciano Spalletti imposterà la gara facendo attaccare i giocatori del Napoli nella nostra metà campo per poi ribaltare la situazione con la classica ripartenza".