Serie A Marotta: "Higuain ha il 50% di possibilità di giocare a Napoli"

Beppe Marotta fa sperare i tifosi della Juventus. L'amministratore delegato della Juventus, ospite al galà del calcio, ha dichiarato: "Higuain ha il 50% di possibilità di scendere in campo a Napoli, ormai la chirurgia fa miracoli". Il Pipita ha una piccola frattura alla mano sinistra (terzo raggio metacarpale) e, d'accordo con la Juventus, si è operato lunedì pomeriggio: il club bianconero nel comunicato diffuso dopo l'intervento non ha definito i tempi del rientro in squadra ma le parole di Marotta aprono all'eventualità di un recupero lampo per la sfida scudetto di venerdì ser al San Paolo. In caso di forfait il posto dell'argentino al centro dell'attacco verrebbe preso quasi sicuramente da Mandzukic.