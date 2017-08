Serie A Marchisio, cuore bianconero: "A volte le parole non servono"

Una foto e sei semplici parole per tranquillizzare i tifosi juventini e giurare ancora una volta amore alla Vecchia Signora. Claudio Marchisio spegne le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza destinazione Milan con un post su Twitter sintetico ma denso di significato. "A volte le parole" non servono scrive il Principino, l'amore per la sua Juve è troppo forte.