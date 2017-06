Serie A Marassi contro Preziosi: "Il Genoa non ha padroni"

Come promesso in settimana dai gruppi organizzati del tifo del Genoa, il ritorno allo stadio dopo più di due mesi del presidente Preziosi è stato accolto con una dura contestazione. Sulle tribune di Marassi campeggiava un enorme striscione con la scritta "Il Genoa non ha padroni il Genoa è dei genoani". Durante la gara, persa peraltro malamente contro l'Atalanta, gli striscioni sono stati appesi al contrario e nel finale i tifosi hanno "guardato" la partita di spalle.