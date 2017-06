Serie A Maradona torna a Napoli il 16 gennaio 30 anni dopo lo scudetto

Diego Armando Maradona tornerà a Napoli per festeggiare i 30 anni del primo scudetto azzurro (datato appunto 1987). Il prossimo 16 gennaio, il Pibe de Oro sarà in scena al Teatro San Carlo nello spettacolo scritto e diretto da Alessandro Siani “Tre volte 10”. Un titolo non casuale visto che ricorre appunto un anniversario speciale. Siani ha pensato e scritto la piece della durata di 50 minuti proprio per Maradona, che si accomoderà sul palco per raccontare le sue gesta sportive in maglia azzurra. Scontato il tutto esaurito.