Serie A Maradona si allena a Formello

Diego Armando Maradona si è allenato oggi a Formello per prepararsi alla Partita della Pace in programma mercoledì allo stadio Olimpico. "Ringrazio la Lazio per l'ospitalità, e per la possibilità di farmi allenare qui con mio figlio e i miei amici" ha detto l'ex fuoriclasse che ha ricevuto in dono anche una maglia del club biancoceleste.