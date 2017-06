Serie A Maradona "Dios umano", a Napoli spunta un murales gigante

Il volto del Pibe de Oro è stato realizzato in via Taverna del Ferro, nel cuore del quartiere San Giovanni, una delle zone più popolari della città. L'opera dell'artista Jorit nasce con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione di un pezzo importante del quartiere e raffigurerà, coprendo le intere facciate laterali di due edifici, il volto di Diego armando Maradona e di un bambino. Si tratta del più grande murales del campione argentino e Jorit - che nasce a Quarto ma vive ed opera a Napoli - l'ha realizzato in poco più di un mese anche grazie a donazioni dei cittadini.