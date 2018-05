Serie A Maradona a Napoli, una vita in foto

A Napoli hanno cullato a lungo il sogno di tornare campioni d'Italia a distanza di 28 anni dall'ultimo trionfo, ma ormai anche le residui speranze sono svanite. Resta la soddisfazione di aver lottato quasi fino alla fine con un colosso come la Juventus e restano i ricordi, quelli sì incancellabili, della grande epoca di Maradona. L'ha rivissuta attraverso un libro fotografico Sergio Siano, fotoreporter degli Anni 80 a bordo campo: il titolo è "Maradona" (edizioni Intra Moenia) e nelle 227 pagine dell'opera ci sono 167 foto in bianco e nero "in cui il fuoriclasse argentino appare per quello che è stato: un grande atleta, un simpatico giullare sull’erba del Centro Paradiso, l’icona di un’intera città, che nel volume viene inoltre raccontata nei giorni delle sue vittorie sportive".