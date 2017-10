Serie A Mandzukic, donazione ai vigili del fuoco: loro ringraziano così

I vigili del fuoco della Dalmazia ringraziano Mario Mandzukic. L'attaccante della Juventus ha donato circa 20.000 euro per migliorare le attrezzature dei pompieri che hanno reso omaggio al giocatore formando il numero 17 con i caschi e indossando la maglia con numero e nome della punta croata. Mandzukic in estate aveva espresso tutta la sua ammirazione per il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere gli incendi nella regione.