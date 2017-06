Serie A Lo spettacolo di Milan-Juventus

Va in scena a San Siro la sfida tra Milan e Juventus, le due squadre più titolate d'Italia che spesso hanno lottato per la conquista dello scudetto, in particolare negli anni '90. La sfida è sempre stata sinonimo di gol, emozioni e spettacolo. Memorabile la finale, l'unica fino ad oggi tra due formazioni italiane, di Champions League a Manchester nel 2003.