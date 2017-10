Serie A Like contro Bonucci, Locatelli: "È stato un gesto involontario"

Un like di troppo. Manuel Locatelli su Instagram ha mostrato il proprio apprezzamento per un commento contro Bonucci. “#paroleparoleparole #poverino #stavibenedovestavi” il messaggio di una tifosa juventina a corredo del post del capitano del Milan dopo il ko con la Roma. I supporter rossoneri hanno aspramente criticato il giovane centrocampista. Ci ha pensato lo stesso Locatelli a fare chiarezza, sempre sul social network: "Ciao Ragazzi, in merito al like al commento fatto al nostro Capitano di cui in tanti mi state chiedendo, volevo spiegare che è stato un gesto assolutamente involontario ed è impensabile che sia stato intenzionale. Leo è il nostro capitano, la squadra è unita e continuerà a lavorare per migliorare. Forza Milan!".