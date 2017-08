Serie A Li Yonghong sveglio fino a notte fonda per vedere il suo Milan

Nonostante in Cina fossero le tre di notte circa, Li Yonghong non ha voluto perdersi la partita di Europa League del suo Milan contro lo Shkendija come testimonia una foto che circola in rete. Il presidente rossonero resta dunque vicino alla squadra acquistata lo scorso aprile: certamente si sarà divertito nell’assistere al match terminato 6-0.