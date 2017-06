Serie A Li Yonghong si è preso il Milan

13 aprile 2017, una giornata storica per il Milan e per il nostro calcio: si chiude ufficialmente dopo 31 anni l'era Berlusconi. Intorno alle 14 sono arrivati nelle casse di Fininvest i 370 milioni attesi per lo storico passaggio di consegne al gruppo cinese Rossoneri Sport Investment Lux, poco dopo la firma.