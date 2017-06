Serie A Lazio, Tounkara contro Totti: "Pezzo di m..."

A tre giorni dal derby della Capitale, le polemiche non si placano, anzi. L'ultimo caso l'ha innescato Mamadou Tounkara, che ha insultato Francesco Totti su Instagram. L’attaccante della Lazio, colpito dal Daspo (un anno) per aver rifilato un pugno in tribuna ad un tifoso dopo Lazio-Chievo, ha commentato un video pubblicato dalla testata LazioPress in cui si vede il capitano romanista spingere Felipe Anderson scrivendo "Pezzo di m...". Un'entrata a gamba tesa che ha innescato una vera bufera.