Serie A Lazio-Toro, Immobile espulso col Var: bufera su Giacomelli

Tra la Lazio e la Var il rapporto è pessimo. Dopo le polemiche del post derby e soprattutto del finale della gara con la Fiorentina, altro episodio nella gara casalinga col Torino. Iago Falque interviene in area col braccio molto largo ("Mani netto, rigore netto" è la sentenza del nostro Bergonzi), ma l'azione prosegue e Immobile poco dopo colpisce il palo esterno e poi litiga con Burdisso. Giacomelli approfitta della mischia per andare a vedere il monitor, lo stadio aspetta il rigore per la Lazio, ma l'arbitro sventola il rosso in faccia all'attaccante biancoceleste. Tutti i laziali protestano, Inzaghi è una furia, ma il direttore di gara è irremovibile: "Il contatto non sembra giustificare un rosso diretto, a mio avviso Giacomelli avrebbe dovuto ammonire sia Immobile sia Burdisso" sentenzia Bergonzi nell'intervallo.