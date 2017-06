Serie A Lazio-Roma, derby spettacolo nelle curve

Il derby capitolino fra Lazio e Roma ha regalato grandi emozioni non solo in campo ma anche sugli spalti. Ecco alcune delle coreografie più belle del passato. La speranza, dopo i problemi di ordine pubblico e le proteste per le barriere nelle curve, è di assitere nuovamente, prima o poi al grande spettacolo organizzato dai tifosi.