Serie A Lazio, possibile stiramento per Immobile: finale di stagione a rischio

Brutte notizie in casa Lazio. Nel corso della sfida contro il Torino Ciro Immobile è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al bicipite femorale della coscia destra, avvertito nel tentativo di agganciare il pallone su lancio di Luis Alberto. Il rischio concreto è quello di uno stiramento ai flessori con possibile interessamento dei legamenti: la stagione dell'attaccante, in lacrime in panchina, potrebbe essere finita in anticipo.