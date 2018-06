Serie A Lazio, per Strakosha battibecco social e scuse con i tifosi della Roma

"Sarei potuto andare alla Roma ma grazie a Dio ho scelto la Lazio. Naturalmente sono stato influenzato dal direttore sportivo Igli Tare, che con la sua personalità ti colpisce dal punto di vista psicologico": queste parole di Thomas Strakosha ai media albanesi sono state riprese anche da una pagina Instagram di tifosi della Roma che ha risposto "anche noi lo ringraziamo per essere andato alla Lazio". Il portiere ha commentato il post con due sole parole, "26 maggio", per ricordare la Coppa Italia vinta nel 2013 dai biancocelesti nel derby. Poi le scuse in una storia: "Devo essere un esempio e non fare errori del genere".