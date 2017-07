Serie A Lazio, nervi tesi in ritiro: rissa tra Hoedt e Felipe Anderson

C'è tensione nel ritiro della Lazio. Nei minuti finali dell'allenamento pomeridiano, è scoppiata una rissa tra Felipe Anderson e Hoedt: tutta colpa di un duro fallo commesso durante la partitella dal brasiliano sull'olandese, che ha reagito fino al corpo a corpo con il compagno. Ci hanno pensato Radu e Lulic a riportare la calma, con Inzaghi che ha fischiato la fine dell'allenamento in anticipo mentre dagli spalti qualche tifoso ironizzava gridando: "Menate a Biglia!". Per tutta risposta Immobile ha scaraventato il pallone versio gli spalti, senza colpire nessuno. In serata, lo stesso Felipe Anderson ha postato un'Instagram story in cui mostra il profondo taglio sul labbro inferiore, residuo del duro confronto con Hoedt.