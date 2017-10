Serie A Lazio, Milinkovic rischia, Inzaghi reintegra Mauricio

Emergenza Lazio: Inzaghi perde altri tre difensori dopo Wallace e rischia di dover fare a meno anche di Milinkovic. Senza dimenticare Felipe Anderson che non ha ancora esordito in questa stagione. Ecco perché Inzaghi reintegrerà Mauricio, fuori rosa, al posto di uno tra Crecco e Palombi: il difensore ha giocato in prestito allo Spartak Mosca l'anno scorso e quest'estate non ha trovato una nuova sistemazione.