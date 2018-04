Serie A Lazio-Juventus, la moviola

Dopo sei minuti di Lazio-Juventus, Paulo Dybala riceve palla in area di rigore da Matuidi e si mette col busto in protezione della posizione. Da dietro arriva in ripiegamento Lucas Leiva, contatto con la Joya che cade a terra: Banti non fischia rigore, check silente del VAR e Allegri sorride mentre la panchina bianconera protesta. Alla mezz'ora clamoroso autogol di Lukaku annullato per fallo in area di Rugani che trattiene la mano di Radu. Nella ripresa, scontro in area tra Benatia e Lucas Leiva: anche in questo caso Banti e il VAR non giudicano l'intervento da rigore.