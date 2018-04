Serie A Lazio-Juve, Lady Inzaghi attacca: "Dove sei VAR?"

La vittoria all'ultimo respiro della Juventus all'Olimpico ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi laziali, scottati da una settimana di delusioni, e tra loro c'è anche Gaia Lucariello. La compagna e futura moglie del tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, dopo la partita ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche postando un'immagine del contatto in area di rigore tra Benatia e Lucas Leiva non punito da Banti: "Dove sei VAR?", si chiede Lady Inzaghi su Instagram e come lei tanti altri tifosi.

"A inizio partita Dybala si incunea e viene tamponato da dietro da Lucas Leiva. La caduta è un po’ accentuata e, anche se l’intervento è al limite, è giusta la decisione di Banti. Nel secondo tempo è Leiva a essere tamponato da Benatia, con una gamba alta e un po’ scomposta. Mancano certezze assolute e, quindi, i presupposti del "chiaro errore" per l’intervento del Var, ma ci sono più dubbi rispetto al primo episodio: il rigore pare esserci" scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola.