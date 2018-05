Serie A Lazio, Immobile infortunato: salta Atalanta e Crotone

Lesione di primo grado al bicipite femorale destro: è questa la diagnosi degli esami effettuati da Ciro Immobile dopo l'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo durante Torino-Lazio. Il centravanti è costretto a fermarsi in piena lotta per il titolo di capocannoniere del campionato e per la Scarpa d'Oro, salterà sicuramente Atalanta e Crotone, forse potrà rientrare contro l'Inter all'ultima giornata di campionato prevista il 20 maggio.