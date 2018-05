Serie A Lazio, Immobile fuori 15-20 giorni: "L'Inter? Un'ipotesi"

Ciro Immobile dovrà stare fermo tra i 15 e i 20 giorni. Il coordinatore dello staff medico della Lazio, Fabio Rodia, ha fatto il punto sulle condizioni dell'attaccante, fissando i tempi di recupero: "Gli esami di quest'ultimi giorni hanno confermato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra - ha detto a Lazio Style Channel - Se sarà disponibile per Lazio-Inter? È un'ipotesi, vediamo come evolverà la situazione".

"Il centravanti è stato da subito sottoposto alle cure del caso e a un protocollo riabilitativo personalizzato che, lo stesso Immobile, svolge sia la mattina sia il pomeriggio - ha spiegato Rodia - Ciro è e sarà sottoposto a un monitoraggio clinico giornaliero e a un monitoraggio strumentale settimanale utile per la valutazione dell’evoluzione riparativa della lesione. La prognosi approssimativamente è stimata tra i 15 e i 20 giorni".