Serie A Lazio, i tifosi lasciano adesivi antisemiti in Curva Sud

Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma, e scritte antisemite di ogni tipo: questo il lascito dei tifosi laziali alla Curva Sud dello stadio Olimpico (la Nord, quella tradizionale dei sostenitori biancocelesti è squalificata per razzismo) dopo la partita col Cagliari di ieri sera. Gli adesivi e i volantini offensivi sono stati rimossi in mattinata dagli addetti alle pulizie dello stadio in vista della gara di mercoledì della Roma con il Crotone. Immediata la protesta della comunità ebraica romana. La presidente Ruth Dureghello ha postato su twitter l'immagine incriminata commentando così: "Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi". I fatti accaduti sono all'esame della procura della federcalcio guidata da Giuseppe Pecoraro. Lo apprende l'Ansa. Con ogni probabilità domani Pecoraro aprirà un'indagine sulla vicenda. Intanto Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni alla stessa Ansa: "La Lazio ha sempre condannato ogni forma di razzismo, si resta interdetti di fronte a manifestazioni che evidentemente riguardano un gruppo ristrettissimo di persone, che non coinvolgono i tifosi che si sono sempre comportati bene e in maniera regolare. Ci preoccupa che un numero minutissimo di sconsiderati puo' provocare danni d'immagine e materiali clamorosi a una società che sta facendo ogni massimo sforzo essere al passo coi tempi. L'iniziativa di domenica è stata proprio motivata contro ogni forma di razzismo. Al momento non abbiamo elementi per aggiungere altro, la società è in contatto con gli inquirenti e condanna di ogni forma di razzismo". In tarda serata gli 'Irriducibili Lazio' all'Ansa si sono detti "stupiti da tutto questo clamore mediatico" e convinti che "tutto debba rimanere nell'ambito del 'nulla', circoscritto a un contesto sportivo animato da scherno, sfottò e goliardia. Esistono altri casi che secondo noi meriterebbero aperture dei tg e ampie pagine di giornali".