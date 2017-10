Serie A Lazio, giallo Felipe Anderson: quando torna?

Che fine ha fatto Felipe Anderson? Il trequartista della Lazio è alle prese dallo scorso 30 luglio con una tendinopatia all'adduttore e le sue condizioni fisiche stanno diventando un vero giallo. Quest'anno il brasiliano non ha ancora messo piede in campo e, stando a quanto riporta 'La Repubblica', i tifosi biancocelesti (e i fantallenatori che hanno puntato su di lui), dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di poterlo rivedere in campo. Il giocatore continua a svolgere un lavoro differenziato e, contrariamente alle indiscrezioni che erano circolate negli ultimi giorni, quasi sicuramente Simone Inzaghi potrà riaverlo a disposizione soltanto dopo la prossima sosta per le Nazionali, prevista per il 12 novembre.