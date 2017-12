Serie A Lazio-Fiorentina, Tare protesta con Massa

La Lazio pareggia in casa 1-1 contro la Fiorentina, Olimpico gelato dal rigore (che c'era, per fallo di Caicedo su Pezzella) di Babacar al 93' assegnato con l'ausilio del VAR ma a fine gara Igli Tare protesta con l'arbitro Massa. Dal labiale si coglie la frase "Cosa hai visto?" probabilmente riferito a un episodio accaduto nel primo tempo: al 40' Veretout interviene su Parolo, secondo il nostro Graziano Cesari era rigore, ma Massa non lo ha assegnato né è intervenuto il VAR.