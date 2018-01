Serie A Lazio-Chievo, Immobile fuori per infortunio al 35'

Brutta notizia per i tifosi della Lazio e per i fantallenatori: risentimento muscolare per Ciro Immobile che al 35' della sfida col Chievo ha lasciato il campo, sostituito da Felipe Anderson. Il capocannoniere della Serie A ha giocato "sul dolore" visto che si era fatto male già al 6' dopo aver provato un tiro da fuori area e aveva chiesto subito il cambio.