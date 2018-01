Serie A Lazio-Chievo, distrazione al quadricipite per Immobile

Infortunio per Ciro Immobile durante Lazio-Chievo: dopo sei minuti il capocannoniere aveva sentito un piccolo dolore dopo un tiro ma aveva scelto di continuare a restare in campo, al 35' però ha alzato bandiera bianca. "Si tratta di un trauma distrattivo del quadricipite destro, non è possibile dare un quadro completo della situazione. Tra 48 ore sarà possibile fornire una diagnosi precisa attraverso degli altri controlli. Lo abbiamo invitato a uscire, ma sappiamo che il suo è un carattere indomito. Poi si è convinto perché ovviamente se si percepisce un fastidio è il caso di evitare di rischiare di peggiorare la situazione" ha detto il medico sociale della Lazio Rodia. Non ci sarà contro l'Udinese ma potrebbe tornare a disposizione domenica per la trasferta contro il Milan. Su Instagram, Immobile ha rassicurato i tifosi: "Ci vedremo presto in campo".