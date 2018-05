Serie A Lautaro Martinez ha firmato: l'Inter gli darà il numero 10

Giorno di visite mediche e firma per Lautaro Martinez, attaccante arrivato dal Racing Avellaneda e sbarcato 24 ore fa a Malpensa: l'attaccante argentino, secondo la Gazzetta dello Sport, avrà la maglia numero 10 e potrà far coppia con Mauro Icardi che dovrebbe restare e tenere il suo 9. "È un sogno stare qui, forza Inter. Spero di fare bene qui, Milito mi ha raccontato grandi cose dell'Inter e non vedo l'ora di iniziare. Sono davvero felice e contento per la decisione presa" le prime parole da nerazzurro del talento argentino.